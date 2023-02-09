Bu binanın bitişiğinde yıkılan farklı bir apartmanda da yaşam belirtisi alan ekipler, bu enkazdan bir erkeği kurtardı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'daki iki binanın enkazından depremden 84 saat sonra 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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