Hatay'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

07.03.2022 16:27
Hatay'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da, gümrük kaçağı 365 kilogram tütün, 620 paket sigara ve 157 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da, gümrük kaçağı 365 kilogram tütün, 620 paket sigara ve 157 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 300 kilogram tütün, 136 bin makaron bulundu.

Araç sürücüsü H.İ.K gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Akasya ve Haraparası mahallerinde iki iş yerine yaptığı aramada da 65 kilogram tütün, 620 paket sigara ve 21 bin makaron bulundu.

İş yeri sahipleri Ö.E. ve S.H. gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Sigara, Tütün, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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