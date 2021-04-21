Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar (3) - Son Dakika

AT ÇİFTLİĞİ İŞLETMECİSİ İZNE ÇIKMIŞ

Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'nden kiraladıkları at çiftliğini işleten A.E.'nin, aynı zamanda Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalıştığı; ancak 10 günlüğüne izne ayrıldığı öğrenildi. A.E.'nin, çiftliği beraber işlettiği C.C. ile çektirdiği fotoğrafı pazartesi günü sosyal medya hesabından 'İtler istedi diye atlar ölmez' notuyla paylaştığı görüldü.