Hatay'daki kazada 2 asker şehit
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Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Belen ilçesi Çerçikaya Mahallesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda askeri aracın kaza yapması sonucu 7 askerin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, askerlerden ikisinin yapılan bütün müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.
Yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü bildirildi. - HATAY
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