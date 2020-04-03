Hatay'daki kazada ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki araçlara çarptığı kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Burhan (49) ile oğlu Onur İsakoğlu'nun (15) cenazeleri İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çankaya Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi.

Emekli olan baba Burhan İsakoğlu'nun 1 Nisan'da ailesiyle doğum gününü kutladığı, kaza günü de oğluyla eczaneye astım ilacı almaya gittiği öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Bayram A. gözaltına alınmıştı.