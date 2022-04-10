Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi sürüyor

10.04.2022 14:24
Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisikletiyle teravihe giderken direğe çarpması sonucu yüzünün bir bölümü kopan 9 yaşındaki çocuğun tedavisine nakledildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisikletiyle teravihe giderken direğe çarpması sonucu yüzünün bir bölümü kopan 9 yaşındaki çocuğun tedavisine nakledildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor.

Arkadaşlarıyla teravih namazı için 8 Nisan'da camiye giden Serdar Öztürk, rampadan inerken bisikletiyle elektrik direğine çarptı. Yüzünün bir bölümü kopan Öztürk, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan çocuğun hayata tutunması için Sağlık Bakanlığı devreye girerek ambulans uçak sevk etti. Uçağa alınan çocuk, gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, kopan parçanın dikilmesi için Öztürk'ü ameliyat etti.

Baba Cengiz ile ağabeyi Mustafa Öztürk de yoğun bakımda tedavisi süren Serdar'ın yanında bulunarak destek oluyor.

"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

Mustafa Öztürk, AA muhabirine, kardeşinin teravih için camiye giderken geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisinde üç saat kadar kaldığını söyledi.

Kardeşinin daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildiğini belirten Öztürk, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Ameliyattan sonra kardeşimi gördük, bilinci açık, konuşabiliyor. Sargılı olduğu için yüzünü henüz görmedi. Uyandığında ilk 'Ağabeyim nerede?' diye sormuş. Birbirimize çok bağlıyız. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederim, bizim için seferber oldular. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Ömer Hoca'mız da elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

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Akdeniz Üniversitesi, İskenderun, Antalya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi sürüyor - Son Dakika


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