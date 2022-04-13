Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi devam ediyor

13.04.2022 11:21
Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi devam ediyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisikletiyle teravihe giderken direğe çarpması sonucu yüzünün bir bölümü kopan ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen 9 yaşındaki çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisikletiyle teravihe giderken direğe çarpması sonucu yüzünün bir bölümü kopan ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen 9 yaşındaki çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arkadaşlarıyla teravih namazı için 8 Nisan'da camiye giderken bisikletiyle elektrik direğine çarpması sonucu yüzünün bir bölümü kopan ve ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Serdar Öztürk'ün tedavisine normal serviste devam ediliyor.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan operasyon sonrası dikilen parça iyiye gidiyor.

Babası Cengiz Öztürk, AA muhabirine, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu, annesiyle dönüşümlü olarak hastanede başında beklediklerini söyledi.

Çocuğun ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabildiğini anlatan Öztürk, "Oğlum çok şükür iyi, normal serviste, yürütüyoruz. Doktorları dikilen dokunun iyi olduğunu söyledi, cuma günü dikişleri alınacak. Yemeğini yiyebiliyor, ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Doktorlarımıza teşekkür ederim." dedi.

YORUMLAR
500
BİR AYLIK İKİZ BEBEKLERİYLE FİDAN DİKTİLER BİR AYLIK İKİZ BEBEKLERİYLE FİDAN DİKTİLER Son dakika! Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama Son dakika! Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Akdeniz Üniversitesi, İskenderun, Antalya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Alanya'da silahlı avokado nöbeti: Çiftçiler adım başı kamera kurdukları tarlalarında avokadolarını böyle koruyor
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
10:46 TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:30:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement