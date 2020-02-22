Hatay'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı - Son Dakika

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Hatay'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı
6 saat önce
Hatay'da 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Hatay'da 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 2009'da yapılan sınavda usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik 18 Şubat'ta düzenlediği operasyon kapsamında, 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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