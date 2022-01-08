HATAY'DAKİ KÖY OKULLARINDA SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ - Son Dakika

HATAY'ın Hassa ilçesinde köy okullarında 'sağlıklı yaşam' projesi hayata geçirildi.

Hassa ilçesindeki Şehit Mehmet Tuhal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, köy okullarına yönelik sağlık eğitimi projesi başlattı. Stajyer öğrenciler önce kendileri eğitim aldılar daha sonra öğrendiklerini anlatmak için köydeki okullara gidip, temizlik ve ilk yardımın önemini minik öğrencilere uygulamalı olarak anlattılar. 12'nci sınıf öğrencilerinden oluşan liseli stajyer öğrenciler, her ay öğretmenleri eşliğinde bir köy okulunu ziyaret ediyor. Öğretmenleriyle birlikte haftanın belirli günlerinde sağlık eğitim maketlerini de yanlarına alarak Hassa'ya bağlı Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Yoluklar Köyü'ne giden stajyer öğrenciler, öğrencilere uygulamalı olarak temel sağlık bilgilerini veriyor.