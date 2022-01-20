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Meslek lisesinden 5 milyon 570 bin lira ciro - Son Dakika

Meslek lisesinden 5 milyon 570 bin lira ciro

20.01.2022 12:41

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, döner sermaye kapsamında yaptığı makine, masa, sıra, dolap üretimiyle geçen yıl 5 milyon 570 bin lira ciroya ulaştı.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, döner sermaye kapsamında yaptığı makine, masa, sıra, dolap üretimiyle geçen yıl 5 milyon 570 bin lira ciroya ulaştı.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları üretimle hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de para kazanıyor.

Atölyelerde yapılan N95 maske makinesi, CNC fiber lazer kesim makinesi, masa, sıra, dolap, kağıt havlu ve peçete üretiminden 2020'de 2 milyon 360 bin lira elde eden meslek lisesi, geçen yılı da 5 milyon 570 bin lira ciroyla tamamladı.

Lisenin Müdürü Yusuf Yıldırım, AA muhabirine, ürettikleri ürünleri pek çok ildeki okullara sattıklarını, bu sayede öğrencilerin gelir elde ettiğini söyledi.

Yıldırım, adeta fabrika gibi çalışan okullarındaki üretim sayesinde cirolarının her geçen yıl arttığını belirterek, "Bir önceki sene okulun döner sermaye cirosu 2 milyon 360 bin lira civarındayken geçen yıl 5 milyon 570 bin liraya kadar ulaştık. Ar-Ge çalışmalarımız devam edecek. Şu anda 7 marka, patent başvurumuz var, bunlarla ilgili çalışmalar arkadaşlarımızın da üstün gayretleriyle devam ediyor. Bu yıl da ciromuzu artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Teknolojiye ayak uydurmak için çalışmalarımız devam ediyor"

Makine Teknolojileri Alanı öğretmeni Metin Yıldız, Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana meslek liselerinin ihtiyaç duyduğu makineleri ürettiklerini dile getirdi.

Daha önce birçok makine geliştirdikleri okullarında son olarak ahşap teknolojisi atölyeleri için büyük kolaylık sağlayan kızak açma makinesini yaptıklarını söyleyen Yıldız, "Bu makine, sıraların iki kızağını aynı anda açıyor. Burada yaklaşık günde 1500 tabla yapımı mümkün oluyor. Atölyelerimizde, gelişen teknolojiye ayak uydurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz hem para kazanıyor hem de uygulamalı olarak meslek öğreniyor." dedi.

Elektrik ve Elektronik Bölümü öğretmenlerinden Ruhi Başarır da ürünlerin montajından programlanmasına kadar tüm işlemleri okulda gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Elektrik Elektronik Bölümü 11. sınıf öğrencisi İzzettin Ünal, okulda hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de döner sermaye sayesinde kazanç sağladığını kaydetti.

Meslek lisesinden 5 milyon 570 bin lira ciro
Meslek lisesinden 5 milyon 570 bin lira ciro
Meslek lisesinden 5 milyon 570 bin lira ciro

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Togo Cumhuriyeti, Yusuf Yıldırım, Anadolu Lisesi, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesinden 5 milyon 570 bin lira ciro - Son Dakika


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