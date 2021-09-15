Üye Girişi
Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni kuş türü gözlendi - Son Dakika

Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni kuş türü gözlendi

15.09.2021 12:03
Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni kuş türü gözlendi, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni tür gözlendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni tür gözlendi.

Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki Samandağ sahiline yakın noktada olan Mileyha Sulak Alanı, doğal güzelliğinin yanı sıra göçmen kuşlara barınma ve dinlenme imkanı sunuyor ve Türkiye'nin önemli kuş göç güzergahından biri olarak kabul görüyor.

Mileyha Sulak Alanı, Türkiye'de ilk defa görülerek kayıt altına alınan pasifik incirkuşu, küçük tarla kuşu, kaya incir kuşu, çizgili gerdanlı kırlangıç, Arabistan toygarı ve çöl çobanaldatanın yanı sıra yaklaşık 283 kuş türü için de yaşam alanı oluşturuyor.

"Birçok yerde görülmeyen kuş türü burada görülmeye başlandı"

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, AA muhabirine, farklı türdeki yüzlerce göçmen kuşun Mileyha Sulak Alanı'nda bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Son yıllarda çok sayıda kuş gözlemcisi ve fotoğraf sanatçısının alana geldiğini belirten Atik, "Adeta bir yolcu otobüsünün bir yerde mola vermesi gibi kuşlar burada besleniyorlar ve ondan sonra yollarına devam ediyorlar. İlkbaharda bu göç bir şenlik haline geliyor. Dönüşleri de ağustos ve eylülden itibaren başlıyor. Yine buraya geliyorlar ve burada beslenerek binlerce kilometrelik yolculuklarına devam ediyorlar. Mileyha bu açıdan önemli bir sulak alan. Birçok yerde görülmeyen kuş türü burada görülmeye başlandı. Bu açıdan da burası çok büyük bir önem taşıyor." diye konuştu.

"Burası bütün kuşların vazgeçilmez durağı"

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu da Mileyha Sulak Alanı'nın Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Ülkedeki kuş türlerinin önemli bir bölümünün Mileyha Sulak Alanı'nda bulunduğunu ifade eden Yoğurtcuoğlu, "Burada bugüne kadar Türkiye'nin başka yerinde görülmemiş birçok farklı türü görüntüleme şansı ettik. Bunlardan 3'ü bu sene Türkiye için yeni bir tür oldu. Çizgili gerdanlı kırlangıç, Hindistan'dan geldi. Arabistan toygarı Arap Yarımadasından geldi ve çöl çobanaldatanı kuş türü Mısır çöllerine giderken buraya uğradı. Bunlar bize şunu gösterdi, burası bütün kuşların vazgeçilmez durağı." dedi.

Mileyha Sulak Alanı'nın Türkiye üzerinden göç eden kuşların barınması için vazgeçilmez bir yer olduğunu belirten Yoğurtcuoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada 10 bin 800 farklı kuş türü var. Türkiye'de 490 farklı kuş türü kayıtlı, bunlardan 283'ü Mileyha'da kayıt edilmiş durumda. Baktığınızda çok büyük bir rakam. Bu rakam aslında daha da artar. Bu alan düzenli gözlemlense çok daha fazla artar. Biz elimizden geldiğince her gün sabah akşam alana gelip buradaki kuş değişimlerini görmeye çalışıyoruz. Bunun neticesinde çok enteresan türlerle karşılaştık. Bahar ayında ben bir günde 94 farklı tür gördüm. Burada çok ufak bir sulak alan var. İnsan tarafından ellenmeyen çok ufak bir alan kalmış. Burayı kullanan kuşların sıkıştığını gösteriyor aslında. Kuşlar buradan geçerken durmak, beslenmek, dinlenmek istiyorlar. Ancak ufacık bir alana sıkışmış durumdalar. Burada da çok fazla insan aktivitesi olduğu için tedirgin bir şekilde yapıyor bunu. Biz tamamen burayı onlara bırakabilirsek burada muhteşem bir dönüşüm olur."

Samandağ, Türkiye, Hatay, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni kuş türü gözlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti 12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı 12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız 11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam 11:45 Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor 11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar 11:07 Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 10:17 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
11:22 Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı
11:19 EGM'den Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili duygulandıran belgesel
Dortmund maçına saatler kala kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı Dortmund maçına saatler kala kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı         
12:13
Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik         
12:05
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu         
11:55
İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı         
11:52
Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler         
11:30
Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı         
11:22
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor         
09:45
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 12:18:06. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni kuş türü gözlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement