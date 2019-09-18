Son Dakika Haberleri: Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü
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Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü

49 dakika önce

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, dün akşam ormanlık alanda birçok noktada çıkan yangın, 13 saatte söndürülebildi.

Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü, System.String[]

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, dün akşam ormanlık alanda birçok noktada çıkan yangın, 13 saatte söndürülebildi. Yangında, 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlık alanın Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiilerinde dün saat 19.00 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber aldı. Birçok noktada aynı anda çıktığı tespit edilen yangınlara 20 arazöz, 10 su tankı ve 5 iş makinesi ile müdahale edildi. Havanın karanlık olması nedeniyle yangına havadan müdahale edilemedi. Günün ağarmasıyla birlikte, yangına 4 helikopter de havadan müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 08.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 10 hektar ormanın zarar gördüğü bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü, Kisecik, Antakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:59 Kaynak: DHA
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