Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü (2)

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dün akşam çıkan, 13 saatlik çalışmayla söndürülen orman yangınıyla ilgili incelemesi sürüyor. Yangının 25 ayrı noktada çıkması nedeniyle sabotaj iddiaları da araştırılıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin de yangını madde bağımlılarının çıkarmış olabileceği ya da sabotaj ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Hüseyin BOZOK/HATAY,