Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü
1 saat önce
Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü (2)SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYORHatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dün akşam çıkan, 13 saatlik çalışmayla söndürülen orman yangınıyla ilgili incelemesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:28 Kaynak: DHA
Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü (2)
SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dün akşam çıkan, 13 saatlik çalışmayla söndürülen orman yangınıyla ilgili incelemesi sürüyor. Yangının 25 ayrı noktada çıkması nedeniyle sabotaj iddiaları da araştırılıyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin de yangını madde bağımlılarının çıkarmış olabileceği ya da sabotaj ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.
Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı Hatay'da 3 kişinin öldürüldüğü aile katliamının arkasından kız meselesi çıktı Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat!