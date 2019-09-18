Son Dakika Haberleri: Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü

1 saat önce

Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü (2)SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYORHatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dün akşam çıkan, 13 saatlik çalışmayla söndürülen orman yangınıyla ilgili incelemesi sürüyor.

Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü, System.String[]

Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü (2)

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dün akşam çıkan, 13 saatlik çalışmayla söndürülen orman yangınıyla ilgili incelemesi sürüyor. Yangının 25 ayrı noktada çıkması nedeniyle sabotaj iddiaları da araştırılıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin de yangını madde bağımlılarının çıkarmış olabileceği ya da sabotaj ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'da 3 kişinin öldürüldüğü aile katliamının arkasından kız meselesi çıktı Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]