Hatay'daki orman yangını büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 250 hektarlık alan kül olurken, alevleri söndürmek için yoğun mücadele sürüyor.Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale için gece görüşlü helikopter devreye gitti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bölgeye doğru yola çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası Derebahçe Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangına karadan müdahalenin yanında 21 helikopter ve 9 uçak ile müdahale edildi.

HAVADAN MÜDAHALE GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLE SÜRECEK

Havanın kararması nedeniyle gece görüşlü helikopter ile havadan müdahalenin süreceği bildirildi. Öte yandan, rüzgarın etkili olmaya başladığı bölgede ekipler, zamanla yarışarak akşamın karanlığını aydınlatan alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.

İKİ BAKAN BÖLGEYE GİTTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye gitti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Hatay Belen'de orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal ediyorlar" denildi.

"ALEVLER 7 EVE, 4 ARACA SIÇRADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye vardığında basına yaptığı açıklamada yangının 7 eve ve 4 araca sıçradığı bilgisini verdi. Öte yandan Yerlikaya, yangının bir evin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını ve alevlerin kontrol edilemeyerek ormana sıçradığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, "Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını insan kaynaklı, 2 kişi gözaltına alındı." dedi.

"RİSKLİ HANELER TAHLİYE EDİLDİ"

Yerlikaya şunları söyledi: "Hatay Çanakkale ve Mersin'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibariyle can kaybımız yok. Yaralımız yok. Belen'le ilgili 13.37'de ihbar geldiği andan itibaren gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız biz de İçişleri Bakanlığı ailesi olarak çalışma yürütüldü. Bir orman yangını olduğu an içimiz yanıyor. Bir seferberlik ortamında kurum ve kuruluşlar olay yerine geliyor. Yangın bölgesinde riskli haneler tahliye edildi. Issız yerler hariç tahliye edildi. 7 evimiz yandı, 4 araçta hasar var.

SAZLIK ALANI TEMİZLEMEK İÇİN ATEŞ YAKMIŞLAR

angının sebebiyle ilgili jandarmamız çalıştı. Armutçuk mevkisinde 2 kişi bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için ateş yakıyorlar ve kontrol edemiyorlar ve ciğerlerimizin yanmasına neden oluyorlar. Adli süreç başlatıldı. Yakalandılar. Çanakkale'de de tedbir amaçlı orada yaşayan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Akabinde Mersin'de yangın çıktı. Maalesef 5 ev yandı. Meteorolojik uyarılara hassasiyet göstermemiz lazım. Çanakkale ve Mersin'de de yangının sebebi noktasında jandarmamız titizlikle çalışıyor."

250 HEKTARLIK ALAN YANDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yangının yer yer büyüdüğünü ifade ederek, "Saat 13.30 gibi Derebahçe ve Armutçuk arasında bir sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmak üzereyken gittikçe büyüyerek Nergislik, Soğukoluk ve Müftüler mevkiinden Yapraklı'ya kadar uzandı. Havadan helikopterler müdahale etti. Karadan da hem HBB ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma ve AFAD ekipleri müdahale etti. Can kaybımız yok, 4 araç 7 konut maalesef zarar gördü. Bunun dışında ormanda tabii ki birçok canlıyı kaybettik. Ama insanlarımızla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Yaklaşık 250 hektarlık alanda yangın maalesef ormanımıza zarar vermiş gibi görünmekte" dedi.