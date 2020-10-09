Hatay'daki orman yangını devam ediyor - Son Dakika

Hatay'daki orman yangını devam ediyor

HATAY - Hatay'da sabah saatlerinde çıkan ve devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkiinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını sürüyor. Yangına gün içerisinde güçlükle de olsa havadan müdahale yapılırken, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. Karadan müdahalenin devam ettiği yangında, dumanlar drone ile havadan görüntülendi. Öğle saatlerinde bir fabrikaya da sıçrayan yangında, fabrikadaki dumanlarda havadan görüntülendi.

Yangın çevre illerden de gelen destek ekiplerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.