Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'da bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.
Antakya ilçesi Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.
Yangın bölgesine, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 5 saatlik aranın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
(Gökhan Aklan/İHA)