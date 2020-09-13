Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü.

Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 11 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, helikopter, arazöz, su tankı, iş makineleri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.