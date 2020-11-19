Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
19.11.2020 23:19
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı 3 hektarlık alanın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürüyor Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
3 hektarlık alanın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürüyor
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Son zamanda adı orman yangınlarıyla anılan İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde çıkan çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan orman yangınında Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
3 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili olarak Cumhuriyet başsavcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi.
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