Son dakika haberi... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ceylandere Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 yer ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
(Alican Gümüş/İHA)
Kaynak: İHA
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