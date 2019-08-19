Hatay'daki orman yangını söndürüldü
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Hatay'da, dün akşam saatlerinde başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenen orman yangını sabah saatlerinde söndürüldü.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
'da, dün akşam saatlerinde başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenen orman yangını sabah saatlerinde söndürüldü.
İlçeye bağlı Kisecik
Mahallesi Gediktepe
mevkisinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı. Kontrol altında olan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yeniden diğer alanlara yayıldı. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri tarafından gece boyu süren müdahale sonucunda yangın sabah saatlerinde söndürüldü.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HATAY
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