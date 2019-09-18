Hatay'daki orman yangını

Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini belirtti.

İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de gelen 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi.

ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması: Bazı şeyler geçmişte kaldı

Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu

ABD'den Suudi petrollerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Saldırı, İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin ucundan yapıldı