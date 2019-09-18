Son Dakika Haberleri: Hatay'daki orman yangını
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Hatay'daki orman yangını

33 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 farklı noktada çıkan orman yangınının 24'ü kontrol altına alındı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 farklı noktada çıkan orman yangınının 24'ü kontrol altına alındı.

ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de gelen 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 24 noktadaki yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini belirtti.

Kisecik, Antakya, Hatay

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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