Hatay'daki orman yangınına 2 tutuklama - Son Dakika
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Hatay'daki orman yangınına 2 tutuklama

18.04.2022 17:44
Hatay'daki orman yangınına 2 tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında sabotaj ihtimaliyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında sabotaj ihtimaliyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan orman yangını,

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan O.K ve M.K adlı şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından 'kasten orman yangınına sebep olmak' suçundan sevk edildikleri Dörtyol Adliyesinde tutuklandı. - HATAY

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Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'daki orman yangınına 2 tutuklama - Son Dakika


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