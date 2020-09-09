Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı - Son Dakika

5 gündür devan eden yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

Antakya'ya bağlı İçmeler , Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 5 Eylül günü başlayan yangına müdahale sürüyor.

Hatay 'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

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