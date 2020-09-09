Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı - Son Dakika

5 gündür devan eden yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AKM'yle ilgili bir ricası var