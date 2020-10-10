Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor

10.10.2020 07:09

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor.

Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor
Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor
Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor
Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor

İskenderun, Belen, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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