Hatay'daki Orman Yangınında 2 Hektarlık Alan Zarar Gördü
29 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ilçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi kırsalı şifalı su mevkisinde ormanlık alanda çıkan orman yangınına 7 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda söndürme işçisiyle müdahale edildiğini söyledi. 2 saatlik bir çalışma sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Ketmen, 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü kaydetti.
Söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekiplerinin de destek verdiği bildirildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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