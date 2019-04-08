Hatay'daki Orman Yangınında 2 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ilçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi kırsalı şifalı su mevkisinde ormanlık alanda çıkan orman yangınına 7 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda söndürme işçisiyle müdahale edildiğini söyledi. 2 saatlik bir çalışma sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Ketmen, 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü kaydetti.



Söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekiplerinin de destek verdiği bildirildi. - HATAY

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