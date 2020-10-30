Hatay'daki orman yangınında otomobiliyle hortum içinde kalan kadın tedavi edildi - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 27 Ekim'de çıkan ve önceki gün kontrol altına alınan orman yangını sırasında, içinde bulunduğu otomobilin hortumun etkisiyle kaza yapması sonucu bel kemiği kırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Acıbadem Adana Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, omurgasında kırıklar oluşan Selma Yılmaz önceki gün kentteki hastaneye başvurdu.

Ameliyata alınan Yılmaz, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Erman, Yılmaz'da omurga kırığı tespit ettiklerini belirterek, "Omurganın hem ön tarafı hem de orta kısmı yaralanmıştı. Hastamıza ameliyatta, bel omurlarına 6 adet halk arasında 'platin' diye isimlendirilen vidalardan takıldı." bilgisini paylaştı.

Selma Yılmaz da yaşadıklarını "mucize" şeklinde değerlendirerek şunları kaydetti:

"27 Ekim Salı günü alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikayı tahliye ediyorduk. Bir anda çıkan hortumla neye uğradığımızı şaşırdık. Hortum esnasında araçta şoförümle birlikteydik. Aracımız hortumun şiddetiyle hızla yukarı yükseldi ve ardından aynı hızla yere çakıldı. O esnada belimde çok şiddetli ağrı duydum. Ne olduğunu anlayamadım."

Yılmaz, sağlık durumunun çok iyi olduğunu bildirdi.