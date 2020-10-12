Son dakika haberleri | Orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

12.10.2020 16:11

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı.

Soğutma çalışmalarına Hatay'ın yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda arazöz, su tankı, iş makinesi ve yer işçisi katıldı.

Ekipler çalışmalarını tamamlayarak kontrollü olarak bölgeden ayrılmaya başladı.

Öte yandan yanan alanlarda temizlik çalışmalarının ardından ağaçlandırma yapılacağı belirtildi.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 3 gün önce çıkan orman yangını önceki gün kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştı.

Son dakika haberleri | Orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
Son dakika haberleri | Orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
Son dakika haberleri | Orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
Son dakika haberleri | Orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

İskenderun, Arsuz, Belen, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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