Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'n Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy'de çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince, 5 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesinde çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

(Alican Gümüş/İHA)