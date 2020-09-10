Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ'da başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan yangına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphe üzerine bir kişiyi gözaltına aldı. Kimliği henüz açıklanmayan şüpheli savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - HATAY