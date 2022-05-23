Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

23.05.2022 09:27
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

21 Mayıs Cumartesi günü, Sarımazı Mahallesi, Amanos Dağları'nın eteklerinde çıkan yangınla ilgili restoran sahibi B.Ö. ve çalışanı A.C. gözaltına alındı. Zanlılardan A.C. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay Valiliği yangının, ormanlık alanın yakınındaki restoranın çalışanlarınca çöp yakılması sonucu çıktığını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. - HATAY

YORUMLAR
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Hatay'da orman yangını (1) Hatay'da orman yangını (1) Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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