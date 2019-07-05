Son Dakika Haberleri: Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bombalı aracın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi öldü.

Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bombalı aracın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi öldü.

Reyhanlı ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilde, bugün saat 13.00 sularında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama yüzünden çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan ve Suriyeli oldukları tahmin edilen 3 kişinin yanarak can verdiği öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği noktanın Reyhanlı Kaymakamlığı'na yaklaşık 750 metre uzaklıkta olduğu belirtilirken Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi" açıklamasını yaptı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:18 Kaynak: İHA
reyhanlı, hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Berfin'in yüzüne asit türü sıvı atan sanık hakim karşısında Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:59:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]