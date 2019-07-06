Son Dakika Haberleri: Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

13 dakika önce

Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybettiHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bombalı aracın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi öldü.

Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bombalı aracın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi öldü.
Reyhanlı ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilde, bugün saat 13.00 sularında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama yüzünden çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan ve Suriyeli oldukları tahmin edilen 3 kişinin yanarak can verdiği öğrenildi.
Patlamanın meydana geldiği noktanın Reyhanlı Kaymakamlığı'na yaklaşık 750 metre uzaklıkta olduğu belirtilirken Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi" açıklamasını yaptı.
Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş'ten duygusal veda Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu! Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 00:33:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]