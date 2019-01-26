Son Dakika Haberleri: Hatay'daki Patlamanın Ardından İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

Hatay'daki Patlamanın Ardından İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

51 dakika önce

Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler ortaya çıktıHATAY - Hatay'da dün gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından amatör kameralar tarafından çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı.

Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler ortaya çıktı

HATAY - Hatay'da dün gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından amatör kameralar tarafından çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı patlamanın ilk anları saniye saniye kaydedildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili olay yeri inceleme çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun ardından patlamanın nedeni ortaya çıkacak.
Ölenlerin kimlikleri belli oldu
Dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Patlamada Yusuf Çolak ve Suriye uyruklu Ahmet Muhammet hayatını kaybetti. Patlama sırasında karşı evde bulunan Ömer Karasu isimli vatandaşın ise ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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