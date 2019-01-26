Hatay'daki Patlamanın Ardından İlk Görüntüler Ortaya Çıktı
51 dakika önce
Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler ortaya çıktıHATAY - Hatay'da dün gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından amatör kameralar tarafından çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı.
Hatay
'daki patlamanın ardından ilk görüntüler ortaya çıktı
HATAY - Hatay'da dün gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından amatör kameralar tarafından çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı patlamanın ilk anları saniye saniye kaydedildi.
Hatay'ın Altınözü
ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili olay yeri inceleme çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ve Jandarma
Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun ardından patlamanın nedeni ortaya çıkacak.
Ölenlerin kimlikleri belli oldu
Dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Patlamada Yusuf Çolak
ve Suriye
uyruklu Ahmet Muhammet hayatını kaybetti. Patlama sırasında karşı evde bulunan Ömer Karasu
isimli vatandaşın ise ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:53 Kaynak: İHA
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