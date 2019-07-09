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Hatay'daki patlamanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

1 saat önce

Hatay'daki patlamanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı Reyhanlı'da meydana gelen yangın ve patlamanın ardından inceleme sürüyorHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boya deposunda çıkan yangın ve patlamanın ardından inceleme sürüyor.

Hatay'daki patlamanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Reyhanlı'da meydana gelen yangın ve patlamanın ardından inceleme sürüyor
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boya deposunda çıkan yangın ve patlamanın ardından inceleme sürüyor.
Alınan bilgiye göre, bir derneğe ait boya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan kimyasal maddeler patlamalara neden olurken, olay yerine hemen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında binada bulunan 3 kişi yaralanırken içlerinde itfaiye ve polis ekiplerinin de olduğu 10 kişi dumandan etkilendi.
Yangın ve patlamanın ardından zarar gören depo ve üst katlardaki daireler, karşı binadaki 5 daire ve yol üzerinde bulunan 2 araç için hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Hatay'daki patlamanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
Reyhanlı, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa
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