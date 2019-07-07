Hatay'daki patlamayla ilgili 16 gözaltı
32 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:13 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı.
Önceki gün meydana gelen olayla ilgili araçta bulunanların tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun
ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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