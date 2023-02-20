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Oğlu, Gelini ve Torunu İçin Çanakkale'den Geldi, 13 Gündür Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın Başında Bekliyor: 'Eğer Cesedi, Parçası Bile Varsa Razıyız...

Bekir Bozdağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme - Son Dakika

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