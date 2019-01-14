Hatay'daki Şiddetli Yağış ve Su Baskını

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal
, Hatay'daki şiddetli yağış ve su baskınına dikkati çekerek, bölgenin bir an önce afet bölgesi kapsamına alınması çağrısında bulundu.
Topal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Hatay'da bir süre önce ciddi bir sel felaketinin yaşandığını belirterek, bu felaket sonrasında binlerce vatandaşın mağdur edildiğini, hükümetin gerekli tedbirleri almadığını savundu.
Son yaşanan sel felaketi ve baraj kapaklarının da açılmasıyla Amik Ovası
'nın sular altında kaldığını belirten Topal, bölge halkının buna bağlı ciddi zararlar gördüğünü dile getirdi.
Topal, meteorolojik olayların daha önceden tahmin edilebilmesine rağmen bu sel felaketinin önüne geçilemediğini öne sürdü.
Sel felaketinde binlerce çiftçinin zarar gördüğünü, bölgenin hala sular altında olduğunu aktaran Topal, hasar tespit çalışmalarının bir an önce yapılarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini ifade etti.
Sel felaketi sonrasında alınacak önlemlere ilişkin hükümete çağrı yapan Topal, şöyle devam etti:
"Yaşanan sel felaketinin boyutlarını da düşünerek bölgeyi, afet bölgesi kapsamına bir an önce alın. Çiftçimizin borçlarını erteleyin. SGK
primlerini ve vergi ödemelerini 6 ay devlet karşılasın. Üreticinin zararlarını karşılamak üzere destek ödemeleri yapılsın. Özellikle altyapısı zarar gören tüm belediyelerimize, parti ayrımı yapılmaksızın acil yardım fonunda destek ödemesi yapılsın. Bu sel felaketinin bir daha yaşanmaması için barajlarımızda gerekli önlemler alınsın. Bu sel, yaşanan son felaket olsun. Bunu bir fırsata çevirelim ve köklü çözümler getirelim."