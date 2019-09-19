Son Dakika Haberleri: Hatay'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü olayda yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Hatay'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü olayda yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaali Mahallesi'nde dün pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerden nişanlı çiftten Mahmut Afsal'ın annesi Kerime Afsal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yaralı iki kişinin tedavisinin devam ettiği, firari Nihat D. ile beraberindeki iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay

Kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde Nihat D'nin, erkek kardeşine istedikleri Bilem Doğru'nun başka biriyle nişanlandığını öğrenmesi üzerine beraberindeki iki kişiyle genç kızın evine gittiği, burada düğün hazırlığı için bulunan iki ailenin mensuplarına tüfekle ateş ettiği iddia edilmişti.

Olayda yaralanan 6 kişiden Bilem Doğru olay yerinde, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın, yaşadıklarını anlattı
Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı 2 yıl önce kanseri yenen genç, maganda kurşunu ile can verdi Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:03:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]