Hatay'daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun

26.02.2021 23:56
Hatay'daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun

HATAY'daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla kent merkezinde bulunan ve yıkılıp yeniden inşa edilmesi planlanan Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nı yerinin, yeşil alan olarak kazandırılmasını istedi.

HATAY'daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla kent merkezinde bulunan ve yıkılıp yeniden inşa edilmesi planlanan Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nı yerinin, yeşil alan olarak kazandırılmasını istedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, çeşitli STK temsilcileri ile birlikte ATSO Toplantı Salonu'nda yaptığı ortak basın açıklamasında, Antakya ilçesi köprübaşında bulunan Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nı yerinin, yeşil alan olarak kazandırılması gerektiğini söyledi. Şehrin tüm meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak, alanın yeşil alan olması konusunda talepte bulunduklarını belirten Çinçin, şunları söyledi:

"Bir şehrin yaşanılabilir olmasının temel prensiplerinden biri de sahip olduğu yeşil alanlarının niteliğidir. Metropollerin ve turistik illerin tamamında insanların huzurlu ve mutlu zaman harcadıkları parklara rastlarız. Şehrin sahip olduğu bu tür alanların kıymeti salgın hastalık döneminde bir kez daha önem kazanmıştır. Antakya şehir merkezi yeşil alan konusunda ne yazık ki istenilen noktada değildir. Havadan bakıldığında tek yeşil sahamızın Antakya Atatürk Parkı ve mezarlık bölgesi olduğunu üzülerek görmekteyiz."

'SESİMİZE KULAK VERİN'ATSO Başkanı Çinçin, köprübaşında mevcut ve hali hazırda yıkılmış bulunan Mehmet Şah Vakfı arsasının Antakya merkezine yeşil alan olarak kazandırılması konusunda tüm atanmış ve seçilmişlerin mutabık olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Şuna inanıyoruz ki bu alanın ilimize kazandırılması ekonomik ve sosyal bakımdan tarihi bir sorumluluktur. Biz meslek odaları ve STK'lar olarak bu konuda yetkili mercilere maddi manevi tam destek vermeye hazırız. Sürecin önündeki bürokratik engeller süratle kaldırılmalıdır. Aksi durumda yarın çok geç kalınmış olacaktır. Hatay halkı ve şehrimizin tüm meslek odaları ile STK'ları olarak bu bölgenin yeşil alan olacak şekilde kente kazandırılmasını talep ediyoruz. Bu tarihi sorumluluk için tüm tarafları somut adım atmaya ve daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz. Gelecek nesillere oksijeni bol ve sağlıklı ortamlar aktarmak adına öncelikle devletimizin temsilcisi Sayın Valimize, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne açık çağrımızdır. Sesimize kulak verin.ö

YORUMLAR
500
Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi Hatay'da 1930 paket kaçak sigara ele geçirildi Hatay'da 1930 paket kaçak sigara ele geçirildi Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Sivil Toplum Kuruluşları, Mehmet Şah, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
16:21 Bakan Nebati'den "Görevden alınacak" iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 17:16:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement