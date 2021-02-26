Hatay'daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun

HATAY'daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla kent merkezinde bulunan ve yıkılıp yeniden inşa edilmesi planlanan Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nı yerinin, yeşil alan olarak kazandırılmasını istedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, çeşitli STK temsilcileri ile birlikte ATSO Toplantı Salonu'nda yaptığı ortak basın açıklamasında, Antakya ilçesi köprübaşında bulunan Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nı yerinin, yeşil alan olarak kazandırılması gerektiğini söyledi. Şehrin tüm meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak, alanın yeşil alan olması konusunda talepte bulunduklarını belirten Çinçin, şunları söyledi:

"Bir şehrin yaşanılabilir olmasının temel prensiplerinden biri de sahip olduğu yeşil alanlarının niteliğidir. Metropollerin ve turistik illerin tamamında insanların huzurlu ve mutlu zaman harcadıkları parklara rastlarız. Şehrin sahip olduğu bu tür alanların kıymeti salgın hastalık döneminde bir kez daha önem kazanmıştır. Antakya şehir merkezi yeşil alan konusunda ne yazık ki istenilen noktada değildir. Havadan bakıldığında tek yeşil sahamızın Antakya Atatürk Parkı ve mezarlık bölgesi olduğunu üzülerek görmekteyiz."

'SESİMİZE KULAK VERİN'ATSO Başkanı Çinçin, köprübaşında mevcut ve hali hazırda yıkılmış bulunan Mehmet Şah Vakfı arsasının Antakya merkezine yeşil alan olarak kazandırılması konusunda tüm atanmış ve seçilmişlerin mutabık olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Şuna inanıyoruz ki bu alanın ilimize kazandırılması ekonomik ve sosyal bakımdan tarihi bir sorumluluktur. Biz meslek odaları ve STK'lar olarak bu konuda yetkili mercilere maddi manevi tam destek vermeye hazırız. Sürecin önündeki bürokratik engeller süratle kaldırılmalıdır. Aksi durumda yarın çok geç kalınmış olacaktır. Hatay halkı ve şehrimizin tüm meslek odaları ile STK'ları olarak bu bölgenin yeşil alan olacak şekilde kente kazandırılmasını talep ediyoruz. Bu tarihi sorumluluk için tüm tarafları somut adım atmaya ve daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz. Gelecek nesillere oksijeni bol ve sağlıklı ortamlar aktarmak adına öncelikle devletimizin temsilcisi Sayın Valimize, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne açık çağrımızdır. Sesimize kulak verin.ö