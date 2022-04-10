Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak, yağma, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, farklı adreslerde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 2 tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika