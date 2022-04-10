Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama

10.04.2022 15:00

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak, yağma, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, farklı adreslerde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 2 tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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