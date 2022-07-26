Kırıkhan Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatay Valisi Rahmi Doğan , TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz 'un, Fransızlar tarafından ruhban okulu olarak inşa edilen, daha sonra ilkokul olarak kullanılan tarihi binada incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Ayhan Yavuz, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'daki tarihi ruhban okulu sanat merkezine dönüştürülecek - Son Dakika

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