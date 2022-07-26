Hatay'daki tarihi ruhban okulu sanat merkezine dönüştürülecek - Son Dakika
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Hatay'daki tarihi ruhban okulu sanat merkezine dönüştürülecek

26.07.2022 20:40
Hatay'daki tarihi ruhban okulu sanat merkezine dönüştürülecek

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen tarihi yapının, sanat merkezine dönüştürüleceği bildirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen tarihi yapının, sanat merkezine dönüştürüleceği bildirildi.

Kırıkhan Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatay Valisi Rahmi Doğan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un, Fransızlar tarafından ruhban okulu olarak inşa edilen, daha sonra ilkokul olarak kullanılan tarihi binada incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteğiyle tarihi binanın kültür, sanat ve eğitim merkezine dönüştürüleceği ifade edildi.

Proje kapsamında tarihi binada konferans salonu, eğitim atölyeleri ve sergi alanının da yer alacağı kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ayhan Yavuz, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'daki tarihi ruhban okulu sanat merkezine dönüştürülecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'daki tarihi ruhban okulu sanat merkezine dönüştürülecek - Son Dakika
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