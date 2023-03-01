Hatay'daki tarihi taş yapılar depreme dayanıklı çıktı - Son Dakika
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Hatay'daki tarihi taş yapılar depreme dayanıklı çıktı

01.03.2023 11:16
Hatay'daki tarihi taş yapılar depreme dayanıklı çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde çok sayıda binanın yıkılıp zarar gördüğü Hatay'ın Belen ilçesindeki tarihi taş yapıların ayakta kalması dikkati çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde çok sayıda binanın yıkılıp zarar gördüğü Hatay'ın Belen ilçesindeki tarihi taş yapıların ayakta kalması dikkati çekti.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Belen'de birçok bina yıkıldı, kimi yapılarda büyük hasarlar oluştu.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1553 yılında tarihi İpek Yolu üzerinde yaptırılan ve kendi adıyla anılan cami, kervansaray ve hamam ise depremden az hasarla kurtuldu.

Muhlisali Mahallesi'ndeki 470 yıllık taş yapılarda, sadece Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin minaresinde sonradan restore edilen bölümünde küçük çapta yarılma meydana geldi. Camide de yine daha sonra yapılan bazı sıvalarda dökülme oldu.

Soğukoluk Mahallesi'nde yer alan ve 1920'de taştan inşa edilen Meryem Ana Katolik Kilisesi ve Manastırı da depremde hiç hasar almadı. Manastır'da yapılan incelemede hasar, çatlak veya yıkılmaya rastlanmadı.

"Bütün depremlere dayandı"

Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin karşısında 40 yıldır tatlıcılık yapan Mustafa Öksüz, AA muhabirine, ilçede doğup büyüdüğünü, annesinin de uzun yıllar camide öğrencilere yemek yaptığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim okumayı bu camide öğrendiğini belirten Öksüz, "Burası bütün depremlere dayandı. En şiddetli olarak şimdiki gördüğümüz deprem. Fakat maşallah sapasağlam. Evet ufak tefek bir yıkıntı var ama evlerimiz gibi tamamen yıkılma yok. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu bu camimiz, bitişiğinde hamamımız da sapasağlam ayakta duruyor. Ufak tefek çatlakları var. Bir de camimizin içinde minberdeki mermerler çatlamış." diye konuştu.

Soğukoluk Mahallesi'nde muhtar azası olan Süleyman Sönmez de depremi çok şiddetli hissettiklerini ve hemen evlerini boşaltıp sokağa çıktıklarını dile getirdi.

Manastırda yıllar önce tadilat yapıldığını aktaran Sönmez, "Hiçbir yerinde çatlama, sıkıntı yok. Eski yapı her zaman sağlamdır. Çocukluğumdan beri kilise yerinde. Sapasağlam, hiçbir şey yok." dedi.

Sönmez, kiliseye yazın İskenderun'daki yetkilisinin ve öğrencilerin gelip birkaç ay kaldığını belirtti.

Bu binanın taştan yapıldığını ifade eden Sönmez, "Çok güzel bir tadilat yapıldı. Yapan usta 'Hiçbir sıkıntısı olmaz buranın, garanti veriyorum' dedi. Helal olsun kendisine. Çatlak dahi olmadı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Kanuni Sultan Süleyman, Kahramanmaraş, Belen, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'daki tarihi taş yapılar depreme dayanıklı çıktı - Son Dakika

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