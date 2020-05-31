Hatay'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Önceki gün, Üçkoz Yaylası'ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüzün (55) idaresindeki otomobil, yaklaşık 50 metre derinlikteki uçuruma yuvarlanmış, kazada sürücünün yanı sıra gelini Feyza Tüzün ve kızı Feride Edik hayatını kaybetmiş, akraba 4 kişi de yaralanmıştı.

Amanoslar 'daki Üçkoz Yaylası mevkisinde, önceki gün yaklaşık 50 metre derinlikteki uçuruma yuvarlanan otomobilde yaşamını yitiren Ömer Tüzün, gelini Feyza Tüzün ve kızı Feride Edik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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