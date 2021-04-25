Son dakika haberi! Trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişiden 3'ünün cenazesi defnedildi - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde, vincin devrilmesi sonucu 11 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün cenazesi toprağa verildi.

Yayladağı istikametinden dün Antakya'ya giderken, Mehmet Sultanoğlu idaresindeki 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vincin devrilerek 11 araca çarptığı kazada hayatını kaybeden Sultanoğlu, Eda Demirel (21), taksi sürücüsü Zülfikar Göçmen ve vinçte bulunan Özcan İnal'ın cenazesi, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Demirel için Defne ilçesi Bostancık Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan namazın ardından Demirel'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vinç sürücüsü Sultanoğlu'nun cenazesi Defne, taksi sürücüsü Göçmen'in cenazesi de Antakya ilçesinde defnedildi.

İnal'ın cenazesinin ise toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'e gönderildiği öğrenildi.

Kazada yaralanan Sevim, Fuat ve Nilay Kababıyık ile Sinan Cımbız ise kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.