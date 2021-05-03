Hatay'daki trafik kazasında yaşamını yitiren baba oğulun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Burada kılınan namazın ardından baba ve oğulun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Baba ve oğul için Hassa ilçesi Hacılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

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