Son dakika haber... HATAY'DAKİ UKRAYNALILARDAN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN YARDIM KAMPANYASI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... HATAY'DAKİ UKRAYNALILARDAN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN YARDIM KAMPANYASI

09.03.2022 16:53

Son dakika gündem haberi: HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde savaş mağduru olanlara yardım toplanması için çadır kurdu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde savaş mağduru olanlara yardım toplanması için çadır kurdu. Makbuz karşılığı bağışlanan bebek maması, devam sütü, bebek bezi gibi ürünler, Ukrayna'ya gönderilecek.

İskenderun'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine yardım malzemesi gönderilmesi çin kampanya başlattı. Kaymakamlık ve belediyeden aldıkları desteklerle çadır kuran Ukraynalılar, makbuz karşılığı bağışlanan bebek maması, devam sütü, bebek bezi gibi ürünleri kolileyip, ülkelerine gönderecek.

Tetiana Karaçay, savaş nedeniyle en çok mağdur olan çocuklara daha fazla yardım ulaştırabilmek için kampanyayı düşündüklerini söyledi. 15 kadın olarak yola çıktıklarını belirten Karaçay, İskenderun halkının da çok duyarlı olduğunu söyledi. Kampanyayı 1 ay sürdürmeyi hedeflediklerini aktaran Karaçay, "Sağ olsunlar herkes yardım ediyor, herkes duyarlı davranıyor. Bir ihtiyaç listemiz var. Ağırlıklı olarak çocuklara yardım etmek istiyoruz. Çocuk maması, devam sütü, çocuk bezi, ilaç topluyoruz. Yeni veya az kullanılmış kıyafetler de kabul ediyoruz. Hedefimiz bir TIR yardım toplamak. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Hava müsait olmadığı zaman iletişim numaralarımız var broşürlerimizde; depolarımız var, orada da yardımları kabul edeceğiz, orada saklayacağız. Bu merhamet işi. Bu herkesin başına gelebilir. 2-3 hafta önce bizim memleketimizde böyle bir savaş çıkacağını düşünmezdik. İnşallah en kısa sürede biter" dedi.

Son dakika haber... HATAY'DAKİ UKRAYNALILARDAN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Son dakika haber... HATAY'DAKİ UKRAYNALILARDAN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Son dakika haber... HATAY'DAKİ UKRAYNALILARDAN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Son dakika haber... HATAY'DAKİ UKRAYNALILARDAN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN YARDIM KAMPANYASI

YORUMLAR
500
Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek! Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek! AFAD'tan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı AFAD'tan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı

Kaymakamlık, İskenderun, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... HATAY'DAKİ UKRAYNALILARDAN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN YARDIM KAMPANYASI - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
16:41 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi
16:38 Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!
16:38 Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 17:21:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... HATAY'DAKİ UKRAYNALILARDAN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN YARDIM KAMPANYASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement