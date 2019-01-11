Son Dakika Haberleri: Hatay'daki Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Hatay'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında dün gözaltına alınan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:24 Kaynak: AA

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