Hatay'daki Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Hatay
'ın Yayladağı
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Jandarma
ve polisin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında dün gözaltına alınan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:24 Kaynak: AA
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