Hatay'daki Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Hatay
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, narkotik timleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Antakya
, Altınözü
ve Reyhanlı
ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 814,30 gram takoz esrar, 24,58 gram kubar esrar, 8 adet ekstazi hap, 1 adet captagon, 1 gram metamfetamin ve 2,5 gram esrar ele geçirildi. Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları yapılan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Hatay Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY